الأمل الأخير لنقل تلفزيون لبنان المباريات سقط... وفارق الاتفاق بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢ هو ٥ مليون دولار

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تبدد آخر بصيص امل لدى اللبنانيين لنقل تلفزيون لبنان والكابلات مباريات كأس العالم في قطر. فعندما التقى وزير الاعلام زياد مكاري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر الخميس كان لا يزال هناك تعويل وأمل صغير على مخرج يعمل عليه موظف كبير في وزارة المالية لتأمين الأموال للدفع للبي ان سبورتس لكن مكاري تبلغ بسقوط المسعى بعد ظهر الخميس.فشلت الدولة اللبنانية بفراغها الرئاسي وتصريف الاعمال الحكومي عن تأمين آلية قانونية لدفع الأموال رغم نجاح المفاوضات التي اجراها مكاري مع مجموعة البي ان سبورتس .فمكاري وبعد تعيينه في آذار تواصل بسرعة مع البي ان سبورتس في العاشر من نيسان ولما شعر بعدم سير الأمور نقل في 8 آب رسالة من رئيس الجمهورية الى أمير قطر تطلب نقل المونديال للبنانيين.