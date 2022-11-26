بيروت في خرائط وصور بالابيض والاسود في متحف نابو

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في 30 كانون الثاني التُقطت الصورة الفوتوغرافية الأولى للعاصمة بيروت بتقنية الداغيروتيب daguerreotype والتي تعتبر أقدم عملية تصوير فوتوغرافي.مآذن عتيقة، أزقة متداخلة، وأسوار من حجر قديم... إنها تلك البيروت التي اندثرت بفعل الكوارث والحروب والتعدي البشري والفكري، لتتحول الى مدينة ضائعة الهوية تكتسِحُها ابنية الباطون المسلح!في معرض نابو الذي افتُتح في السادس والعشرين من تشرين الثاني، والذي سيمتد لستة اشهر، صورٌ نادرة لبيروت التقطها محترفون وهواة منهم مجهولي الهوية ما بين العام 1840 حتى العام 1918.