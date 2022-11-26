تقارير نشرة الاخبار
26 تشرين الثاني 2022 - 14:58
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بين ثغرات القوانين والخفة بالتنفيذ.. لا بلاغات عن الاعتداءات الجنسية بحق النساء.. #لاعرض_ولا_عار

بين ثغرات القوانين والخفة بالتنفيذ.. لا بلاغات عن الاعتداءات الجنسية بحق النساء.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار حملة, تحرّش, اعتداء,النساء,بين ثغرات القوانين والخفة بالتنفيذ.. لا بلاغات عن الاعتداءات الجنسية بحق النساء..
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Lebanon News
أكثر من نصف النساء اللواتي تعرضن لإعتداء او لتحرش جنسي، لم يبلغن أحدا عن هذا الاعتداء. سبب صمتهن هي مصطلحات بالية يعتمدها المجتمع لوصم حالات الاعتداء هذه.. "العرض" و"الشرف".

هذه الحملة تحركت صباح السبت باتجاه مجلس النواب، والهدف الضغط على أعضاء البرلمان، لإقتراح تعديلات على قوانين جرائم الاعتداء الجنسي، لضمان حماية النساء عبر اقرار عقوبات رادعة.
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