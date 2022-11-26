بين ثغرات القوانين والخفة بالتنفيذ.. لا بلاغات عن الاعتداءات الجنسية بحق النساء.. #لاعرض_ولا_عار

أكثر من نصف النساء اللواتي تعرضن لإعتداء او لتحرش جنسي، لم يبلغن أحدا عن هذا الاعتداء. سبب صمتهن هي مصطلحات بالية يعتمدها المجتمع لوصم حالات الاعتداء هذه.. "العرض" و"الشرف".
هذه الحملة تحركت صباح السبت باتجاه مجلس النواب، والهدف الضغط على أعضاء البرلمان، لإقتراح تعديلات على قوانين جرائم الاعتداء الجنسي، لضمان حماية النساء عبر اقرار عقوبات رادعة.
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