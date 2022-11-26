موجة الانفلونزا في المدارس... والمطلوب: الوقاية والكمامة والتعقيم

بعد أن خلَع العالم الكِمامة وأزيلت القيود وألغيت الاجراءات الوقائية، عادت الأمراض الموسمية لتطغى على المشهد وتحديداً في المدارس... نجم الـh1n1 يسطع من جديد!
4 مدارس أقفلت أبوابها أمام التلامذة لوقف انتشار عدوى الـh1n1، وأخرى اقفلت أقساماً فيها نتجية اصابة عدد كبير من التلاميذ بهذا الفيروس والذي نقلوه بدورهم إلى ذويهم.
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