موجة الانفلونزا في المدارس... والمطلوب: الوقاية والكمامة والتعقيم

تفشي موجة الانفلونزا في المدارس... والمطلوب ثلاثة أشياء

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LBCI News Lebanon

بعد أن خلَع العالم الكِمامة وأزيلت القيود وألغيت الاجراءات الوقائية، عادت الأمراض الموسمية لتطغى على المشهد وتحديداً في المدارس... نجم الـh1n1 يسطع من جديد!



4 مدارس أقفلت أبوابها أمام التلامذة لوقف انتشار عدوى الـh1n1، وأخرى اقفلت أقساماً فيها نتجية اصابة عدد كبير من التلاميذ بهذا الفيروس والذي نقلوه بدورهم إلى ذويهم.

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