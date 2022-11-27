عقود مونديال ٢٠١٨ غطت العشرة ملايين دولار فطارت الخمسة ملايين...

لم تتمكن الدولة اللبنانية من تأمين مخرج قانوني لدفع مبلغ الـ ٥ مليون دولار للـ"بي ان" سبورتس لتنفيذ الاتفاق الذي توصل اليه وزير الاعلام زياد مكاري للسماح لتلفزيون لبنان والكابلات بنقل مباريات كأس العالم.
لكن الاتفاق هذا أشعل ردات فعل كبيرة. فعام ٢٠١٨ ومقابل إتفاق شبيه دفع لبنان ١٠ ملايين دولار أي ضعف ما إتفق عليه عام ٢٠٢٢.
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