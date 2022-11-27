تقارير نشرة الاخبار
27 تشرين الثاني 2022 - 14:58
Back

عقود مونديال ٢٠١٨ غطت العشرة ملايين دولار فطارت الخمسة ملايين...

مسلسل الهدر في لبنان مستمرّ وجديده: ملف نقل كأس العام سنة 2018 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الهدر, كأس العالم,وزارة الاتصالات, مسلسل الهدر في لبنان مستمرّ وجديده: ملف نقل كأس العام سنة 2018
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
لم تتمكن الدولة اللبنانية من تأمين مخرج قانوني لدفع مبلغ الـ ٥ مليون دولار  للـ"بي ان" سبورتس لتنفيذ الاتفاق الذي توصل اليه وزير الاعلام  زياد مكاري للسماح لتلفزيون لبنان والكابلات بنقل مباريات كأس العالم.

لكن الاتفاق هذا أشعل ردات فعل كبيرة. فعام ٢٠١٨ ومقابل إتفاق شبيه دفع لبنان ١٠ ملايين دولار أي ضعف ما إتفق عليه عام ٢٠٢٢.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً