تقارير نشرة الاخبار 27 تشرين الثاني 2022 - 14:58 27/11/2022 14:58:00 عقود مونديال ٢٠١٨ غطت العشرة ملايين دولار فطارت الخمسة ملايين...

مسلسل الهدر في لبنان مستمرّ وجديده: ملف نقل كأس العام سنة 2018

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LBCI News Lebanon

لم تتمكن الدولة اللبنانية من تأمين مخرج قانوني لدفع مبلغ الـ ٥ مليون دولار للـ"بي ان" سبورتس لتنفيذ الاتفاق الذي توصل اليه وزير الاعلام زياد مكاري للسماح لتلفزيون لبنان والكابلات بنقل مباريات كأس العالم.



لكن الاتفاق هذا أشعل ردات فعل كبيرة. فعام ٢٠١٨ ومقابل إتفاق شبيه دفع لبنان ١٠ ملايين دولار أي ضعف ما إتفق عليه عام ٢٠٢٢. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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