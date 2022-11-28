مبادرات المونديال الرئاسي: تبدأ من بعبدا وتنتهي في السراي

في وقت تشغل كرة القدم دول العالم اجمع، وحده لبنان يقف متفرجا على الأحداث الرياضية بروح سياسية...منتظرا أن تصبح الطابة في ملعبه.
والى أن يتفرغ لاعبو السياسة له؛ لا شيء سيتغير في المشهد الحالي، بل سيزيد الكباش السياسي الداخلي بين اللاعبين المحلليين الذين ينتظرون صفارة الحكم او الحكّام، ايذاناً بانتهاء مرحلة المراوحة.
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