تأمين الدولارات لكهرباء لبنان ... هل نصل الى سعر صيرفة plus؟

بين وزارة المال ومصرف لبنان سلسلة من المراسلات التي تؤكد على أن مصرف لبنان يفترض به أن يؤمن الدولارات لمؤسسة كهرباء لبنان وفق سعر صيرفة.
وآخر ما سجل في هذا الإطار كتاب من وزارة المال إلى مصرف لبنان في 19 تشرين الأول الماضي، أبلغت فيه وزارة المال المصرف المركزي موافقتها على دفع موجبات كهرباء لبنان للموردين بالعملات الأجنبية من دون الرجوع إلينا وعلى أساس سعر منصة صيرفة، شرط توفر المبالغ في حسابات كهرباء لبنان ومع التأكيد على عدم تحميلها او الخزينة أي نفقات أو مبالغ إضافية.
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