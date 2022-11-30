فنج إلى أحضان عروس الثورة مجددًا

الإعلان

عاد إئتلاف إنتفض إلى حضن الثورة والمعارضة، وخصوصًا بعد ابطال نيابة الدكتور رامي فنج إبن طرابلس.فنج الذي كان خاض ضمن الإئتلاف الإنتخابات النابية وحصل على وكالة 16 ألف ناخب، أعلن عن العودة إلى الحالة الإعتراضية على قرار المجلس الدستوري أولًا الذي اتهمه بالمسيس وعلى أداء السلطة التي شارك في تحركات الثورة في عاصمة الشمال ثانيًا.