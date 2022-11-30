رسومات لأبطال صغار يواجهون مرض السرطان... "هدية للحياة" منصة لدعم علاجهم ماديًا

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من عوامل رحلة الشفاء التي يخوضها الأطفال المصابون بمرض السرطان، النشاطات الترفيهية التي تمدهم بمعنويات إيجابية والتي تؤمن لهم في مركز العلاج.ومن أبرز هذه النشاطات، الرسم... وسيلة تعتبر علاجًا نفسيًا لهؤلاء الأطفال إلى جانب العلاج الطبي، إذ إنها تساعدهم على التعبير عن وجعهم وعن مشاعرهم التي لا يعرفون التعبير عنها خلال العلاج، كالتعب والملل وعدم الراحة.