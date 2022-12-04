العالم الى ال 5G اما في لبنان فلا استثمارات في قطاع الاتصالات منذ ثلاث سنوات

اليوم تعيش الكرة الارضية ثورة تكنولوجيّة.
غطت الـ 5G العالم وانتقلت غالبية الدول من بيروقراطية الادارة الورقية الى الـ E governance او الادارة الاكترونية، حتى ان المنصات الالكترونية باتت الاكثر رواجا للاستثمار في مختلف القطاعات. كالـ applications الخاصة بشركات النقليات، عرض بيع العقارات، والابحاث العلمية، والتعليم والعمل عن بعد وغيرها، يضاف اليها الاستثمارات في الاسواق المالية.
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