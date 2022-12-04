تقارير نشرة الاخبار
04 كانون الأول 2022 - 14:42
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العالم الى ال 5G اما في لبنان فلا استثمارات في قطاع الاتصالات منذ ثلاث سنوات

العالم الى ال 5G اما في لبنان فلا استثمارات في قطاع الاتصالات منذ ثلاث سنوات Lebanon, news ,lbci ,أخبار انترنت, لبنان,اتصالات,العالم الى ال 5G اما في لبنان فلا استثمارات في قطاع الاتصالات منذ ثلاث سنوات
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Lebanon News
اليوم تعيش الكرة الارضية ثورة تكنولوجيّة. 
غطت الـ 5G العالم وانتقلت غالبية الدول من بيروقراطية الادارة الورقية الى الـ E governance او الادارة الاكترونية، حتى ان المنصات الالكترونية باتت الاكثر رواجا للاستثمار في مختلف القطاعات. كالـ applications الخاصة بشركات النقليات، عرض بيع العقارات، والابحاث العلمية، والتعليم والعمل عن بعد وغيرها، يضاف اليها الاستثمارات في الاسواق المالية.
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