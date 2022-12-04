تقارير نشرة الاخبار 04 كانون الأول 2022 - 14:42 04/12/2022 14:42:00 العالم الى ال 5G اما في لبنان فلا استثمارات في قطاع الاتصالات منذ ثلاث سنوات

العالم الى ال 5G اما في لبنان فلا استثمارات في قطاع الاتصالات منذ ثلاث سنوات

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LBCI News Lebanon

اليوم تعيش الكرة الارضية ثورة تكنولوجيّة.

غطت الـ 5G العالم وانتقلت غالبية الدول من بيروقراطية الادارة الورقية الى الـ E governance او الادارة الاكترونية، حتى ان المنصات الالكترونية باتت الاكثر رواجا للاستثمار في مختلف القطاعات. كالـ applications الخاصة بشركات النقليات، عرض بيع العقارات، والابحاث العلمية، والتعليم والعمل عن بعد وغيرها، يضاف اليها الاستثمارات في الاسواق المالية. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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