تقارير نشرة الاخبار
05 كانون الأول 2022 - 14:14
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الجلسة الأولى لحكومة تصريف الأعمال انعقدت...

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Lebanon News
على الرغم من  الجدل الذي رافقها بدءا من دستوريتها من جهة وإمكانية انعقادها من عدمه من جهة ثانية، الا ان الجلسة الأولى لحكومة تصريف الأعمال انعقدت بحضور 17وزيراَ من بينهم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي كان أول الواصلين صباحا إلى السراي وانتظر موعد الجلسة في مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
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