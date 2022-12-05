على الرغم من الجدل الذي رافقها بدءا من دستوريتها من جهة وإمكانية انعقادها من عدمه من جهة ثانية، الا ان الجلسة الأولى لحكومة تصريف الأعمال انعقدت بحضور 17وزيراَ من بينهم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي كان أول الواصلين صباحا إلى السراي وانتظر موعد الجلسة في مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
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