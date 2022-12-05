تقارير نشرة الاخبار
05 كانون الأول 2022 - 14:59
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وجه جديد للفساد: سرقة لحقوق cable vision الحصرية وبيعها كخدمة مقابل المال

وجه جديد للفساد: سرقة لحقوق cable vision الحصرية وبيعها كخدمة مقابل المال Lebanon, news ,lbci ,أخبار دش,كايبل فيزيون,وجه جديد للفساد: سرقة لحقوق cable vision الحصرية وبيعها كخدمة مقابل المال
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Lebanon News
مصممة شركة كايبل فيزيون عبر الأطر القضائية والأمنية على ملاحقة أصحاب محطات الدش والكابلات غير الشرعيين الذين يوزعون قنوات تلفزيونية  تمتلك شركة الكايبل فيزون الحق الحصري في توزيعها واعادة توزيعها. 

 فبعد الشكوى المقدمة من قبل شركة كايبل فيزون  في حق 21 من اصحاب الكايبل غير الشرعيين من مختلف المناطق، والذين يحصلون على قنوات حصرية للشركة بطرق ملتوية ويقومون بتوزيعها مقابل بدل مادي من المواطنين،  تستمر الملاحقة القضائية في حق هؤلاء.
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