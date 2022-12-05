وجه جديد للفساد: سرقة لحقوق cable vision الحصرية وبيعها كخدمة مقابل المال

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LBCI News Lebanon

مصممة شركة كايبل فيزيون عبر الأطر القضائية والأمنية على ملاحقة أصحاب محطات الدش والكابلات غير الشرعيين الذين يوزعون قنوات تلفزيونية تمتلك شركة الكايبل فيزون الحق الحصري في توزيعها واعادة توزيعها.



فبعد الشكوى المقدمة من قبل شركة كايبل فيزون في حق 21 من اصحاب الكايبل غير الشرعيين من مختلف المناطق، والذين يحصلون على قنوات حصرية للشركة بطرق ملتوية ويقومون بتوزيعها مقابل بدل مادي من المواطنين، تستمر الملاحقة القضائية في حق هؤلاء.

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