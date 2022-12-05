تقارير نشرة الاخبار
05 كانون الأول 2022 - 15:52
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الكابيتال كونترول بين الاعتراضات والتعديلات

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Lebanon News
على عكس الجلسة الأخيرة، مرت تاسع جلسات نقاش قانون الكابيتال كونترول بهدوء، بعدما خرقت اصوات الخلاف المرة الماضية، جدران قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب.

وصل البحث الى المادة الثالثة المتعلقة بإنشاء لجنة خاصة لموضوع الكابيتال كونترول. البند الأول من هذه المادة أقر ولكن بتعديل طال الجهة المسؤولة عن تعيين أعضاء هذه اللجنة، ليصبح تشكيلها بيد مجلس الوزراء مجتمعا وليس بيد رئيس الحكومة فقط.
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