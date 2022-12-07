الـ digital يجتاح العالم وللغة العربية مكانة لها داخله

ايمانا بهما بمستقبل وقوة المنصات الرقمية التي تتضاعف اعدادها سنة بعد سنة في عصرنا الرقمي هذا، كما وبأهمية صناعة المحتوى الرقمي والتفاعل بالصورة والفيديوهات، اختارت شيرين ونيبال، إلى جانب زملاء لهم، خوض مغامرة دبلومي المحتوى الرقمي العربي وكتابة السيناريو باللغة العربية اللبنانية في الجامعة اليسوعية.. مع الاشارة الى ان اختصاص دبلوم كتابة السيناريو باللغة العربية اللبنانية هو الاول من نوعه في لبنان.
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