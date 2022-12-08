"عيدا عالشتوية"... لبنان يتحضّر لإستقبالكم

"تعوا نعيدا عالشتوية"...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,عيدا عالشتوية,"تعوا نعيدا عالشتوية"...

LBCI News Lebanon

ليس عن عبث أصبحت عبارة "أهلا بالهطلة" التي اختارتها وزارة السياحة كعنوان لحملتها الصيفية على كل لسان وأشبه بماركة مسجلة عرف بها لبنان.



هذه الحملة نجحت بتخفيف وطأة الانهيار الذي نعيشه وشجعت الناس الى المجيء الى لبنان كما نجحت بإدخال ما يقارب 6 مليار دولار الى البلد.



ولأننا نجحنا بالصيف، "تعوا نعيدا عالشتوية"...