تقارير نشرة الاخبار
12 كانون الأول 2022 - 14:30
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قصة حب تولد من رحم ألم الرابع من آب..

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Lebanon News
من صلب هذا الوجع، ها هي بذور الفرح تتفتح من جديد لتقول نعم لحياة جديدة تولد من رحم الأحزان. 

لم تقبل عائلتا نون وفارس ان يجمعها القدر في الألم فقط.. وبعد ليال كاحلة.. ها هو الحب يجمعهما.. ويجمع ماريا .. شقيقة الشهيدة سحر.. وويليام.. شقيق الشهيد جو.. اللذين قررا ان يؤسسا معاً لمستقبل جديد عنوانه الحب والدعم اللامتناهيان لشخصيهما ولما يمثلان. 
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