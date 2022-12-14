الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الى مربع الصفر مجددا

في اللحظة التي أعلن فيها وزير الطاقة وليد فياض بدء مسار الترشح للتعيين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتضمينه حديثا عن تعديلات قد تطرأ على صلاحيات الهيئة ورفع عدد أعضائها من ٥ إلى ٦، حتى سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى قطع الطريق على أي تعديل محتمل، فجدد عبر مصادره لفت نظر الوزير فياض إلى وجوب تطبيق القانون ٤٦٢ الصادر في العام ٢٠٠٢ لجهة تعيين أعضاء الهيئة الناظمة وصلاحياتها كما هو حاليا.
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