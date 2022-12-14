الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الى مربع الصفر مجددا

الخلاف بين ميقاتي ووزير الطاقة يفخخ التعيينات

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LBCI News Lebanon

في اللحظة التي أعلن فيها وزير الطاقة وليد فياض بدء مسار الترشح للتعيين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتضمينه حديثا عن تعديلات قد تطرأ على صلاحيات الهيئة ورفع عدد أعضائها من ٥ إلى ٦، حتى سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى قطع الطريق على أي تعديل محتمل، فجدد عبر مصادره لفت نظر الوزير فياض إلى وجوب تطبيق القانون ٤٦٢ الصادر في العام ٢٠٠٢ لجهة تعيين أعضاء الهيئة الناظمة وصلاحياتها كما هو حاليا.

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