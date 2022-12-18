شون روني يعود إلى أهله جثة هامدة…

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من مستشفى حمّود وصولا إلى القاعدة العسكرية الجوية في مطار بيروت، انتقل الموكب الذي يقل جثمان الجندي الإيرلندي شون روني.الجندي العشريني الذي انضم في الـ٢٠١٩ الى الجيش الايرلندي، ثم خدم ضمن كتيبة بلاده في اليونيفيل في العام ٢٠٢٠ قبل ان يعود الى لبنان مجددا في نهاية الشهر الماضي، سيتسلمه أهله في عيد الميلاد في هذا التابوت، في وقت لم تتضح بعد ملابسات حادثة العاقبية.