بعد سنوات من التدمير الذي طال الثروة الحرجية، والتشويه الذي طال أحد الجبال الواقعة ضمن اراضي بلدات لبعا ومراح الحباس وكرخا، والسبب وجود كسارة ومجبل باطون، لأحد المتعهدين المدعومين سياسيا.
دعم وصل الى درجة منع اصحاب الأملاك من الدخول الى اراضيهم المحيطة بالمجبل.
"مجبل الموت" في قضاء جزين الى الإغلاق بحكم قضائي..
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