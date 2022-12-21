"مجبل الموت" في قضاء جزين الى الإغلاق بحكم قضائي

21 كانون الأول 2022 - 15:17 21/12/2022 15:17:00

مجبل الموت" في قضاء جزين الى الإغلاق بحكم قضائي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكم قضائي,قضاء جزين ,مجبل الموت" في قضاء جزين الى الإغلاق بحكم قضائي

LBCI News Lebanon

بعد سنوات من التدمير الذي طال الثروة الحرجية، والتشويه الذي طال أحد الجبال الواقعة ضمن اراضي بلدات لبعا ومراح الحباس وكرخا، والسبب وجود كسارة ومجبل باطون، لأحد المتعهدين المدعومين سياسيا.

دعم وصل الى درجة منع اصحاب الأملاك من الدخول الى اراضيهم المحيطة بالمجبل.

"مجبل الموت" في قضاء جزين الى الإغلاق بحكم قضائي..

الإعلان