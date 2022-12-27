تقارير نشرة الاخبار
27 كانون الأول 2022 - 14:39
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انفجرت بين بعض شركات التأمين ووزارة الاقتصاد

الوزارة تتخذ إجراءات إدارية أولية بحق الشركات المخالفة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمين سلام, وزارة الاقتصاد,شركات التأمين,الوزارة تتخذ إجراءات إدارية أولية بحق الشركات المخالفة
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Lebanon News
أكثر من مليارٍ ومئةِ مليون دولار هي مستحقاتُ شركات الضمان لمتضرري إنفجار الرابع من آب، لم يُدفع منها حتى الآن سوى خمسمئةِ مليون بحسبِ وزارة الإقتصاد.
 
مبلغ الـ٥٠٠ مليون دولار، وبحسب الوزارة لم تتضح طريقةُ صرفه للمتضررين من قبل الشركات، وسط شكاوى كثيرةٍ بأن بعضَ هذه الشركات دفعت اموالَ المتضررين باللولار، وبعضُها الآخر دفع بين ١٠ و٢٠٪؜ من المبالغِ المستحقة بالدولار مقابلَ توقيعِ أصحابِ الشأن تحت ضغطِ الأزمة، على التنازلِ عن المبلغ المتبقي.
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