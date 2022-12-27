انفجرت بين بعض شركات التأمين ووزارة الاقتصاد

أكثر من مليارٍ ومئةِ مليون دولار هي مستحقاتُ شركات الضمان لمتضرري إنفجار الرابع من آب، لم يُدفع منها حتى الآن سوى خمسمئةِ مليون بحسبِ وزارة الإقتصاد.
مبلغ الـ٥٠٠ مليون دولار، وبحسب الوزارة لم تتضح طريقةُ صرفه للمتضررين من قبل الشركات، وسط شكاوى كثيرةٍ بأن بعضَ هذه الشركات دفعت اموالَ المتضررين باللولار، وبعضُها الآخر دفع بين ١٠ و٢٠٪ من المبالغِ المستحقة بالدولار مقابلَ توقيعِ أصحابِ الشأن تحت ضغطِ الأزمة، على التنازلِ عن المبلغ المتبقي.
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