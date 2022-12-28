قرارات حاكم مصرف لبنان "حديث الساعة"

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LBCI News Lebanon

كان واضحا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قراره رفع سعر دولار صيرفة إلى ٣٨ ألف ليرة فهو أولا للجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وللحد من تمويل الداخل السوري بالدولار من لبنان.



في حالة لجم الدولار كان الحاكم يعول على تجاوب المصارف في تلبية طلبات المواطنين من دولار صيرفة ومن دون سقوف فهل تم له ما أراد؟

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