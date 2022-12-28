قرارات حاكم مصرف لبنان "حديث الساعة"

كان واضحا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قراره رفع سعر دولار صيرفة إلى ٣٨ ألف ليرة فهو أولا للجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وللحد من تمويل الداخل السوري بالدولار من لبنان.
في حالة لجم الدولار كان الحاكم يعول على تجاوب المصارف في تلبية طلبات المواطنين من دولار صيرفة ومن دون سقوف فهل تم له ما أراد؟
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