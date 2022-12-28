تقارير نشرة الاخبار
28 كانون الأول 2022 - 14:09
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قرارات حاكم مصرف لبنان "حديث الساعة"

قرارات حاكم مصرف لبنان "حديث الساعة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيرفة,حاكم مصرف لبنان ,قرارات حاكم مصرف لبنان "حديث الساعة"
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Lebanon News
كان واضحا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قراره رفع سعر دولار صيرفة إلى ٣٨ ألف ليرة فهو أولا للجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وللحد من تمويل الداخل السوري بالدولار من لبنان.

في حالة لجم الدولار كان الحاكم يعول على تجاوب المصارف في تلبية طلبات المواطنين من دولار صيرفة ومن دون سقوف فهل تم له ما أراد؟
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