تقارير نشرة الاخبار
28 كانون الأول 2022 - 14:45
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توجه أكثري قضائي لعودة جزئية عن الاعتكاف

عقدة من النظام القضائي المتعثر قد تجد طريقها نحو الحل... Lebanon, news ,lbci ,أخبار اعتكاف, اضراب,القضاء,عقدة من النظام القضائي المتعثر قد تجد طريقها نحو الحل...
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Lebanon News
أن يعكتف القضاء أو يضرب عن العمل أو يفقد إستقلاليته، فهذا يعني عمليا أن حقوق المواطنين مهددة ويعني أن مرتكب الجنحة أو الجناية أو أكبر إعتداء على المال العام، سيبقى فوق القانون والمحاسبة.

فالنظام القضائي الفاعل باستقلاليته وحصانته المادية والقانونية اذا كان بخير يعني أن البلاد ستكون بخير. 

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عقدة من النظام القضائي المتعثر قد تجد طريقها نحو الحل...
 
 
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