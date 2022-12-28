توجه أكثري قضائي لعودة جزئية عن الاعتكاف

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أن يعكتف القضاء أو يضرب عن العمل أو يفقد إستقلاليته، فهذا يعني عمليا أن حقوق المواطنين مهددة ويعني أن مرتكب الجنحة أو الجناية أو أكبر إعتداء على المال العام، سيبقى فوق القانون والمحاسبة.فالنظام القضائي الفاعل باستقلاليته وحصانته المادية والقانونية اذا كان بخير يعني أن البلاد ستكون بخير.عقدة من النظام القضائي المتعثر قد تجد طريقها نحو الحل...