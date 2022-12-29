صيرفة تنشط والليرة في الأكياس والشنط

تركت جمعية المصارف للبنوك العاملة في لبنان حرية الالتزام بقرار مصرف لبنان لجهة بيع المواطنين والمؤسسات دولار صيرفة على سعر ٣٨ ألف ومن دون سقوف، وجددت مصادر في هذه الجمعية القول إن الحاكم رياض سلامة أراد أن لا يصل سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى ٥٠ ألف فكان له ما أراد.
بنك الموارد وبنك MEAB هما الأكثر استجابة لقرار الحاكم وفتحا الباب لمودعيهما ولغير مودعيهما بشروط وقرار زيادة ساعات الدوام والعمل في أيام العطل، كما أن هناك مصارف أخرى إختارت التعامل مع هذا القرار على طريقتها وحصرته بمودعيها ووفق مواعيد وبعدد عمليات محدود.
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