الكهرباء لا تمويل ولا زيادة في ساعات التغذية

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قضي الأمر ولن يكون هناك زيادة في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لا ٤ ساعات ولا أكثر والسبب أن التمويل الموعود من مصرف لبنان لم ير النور.مصادر في المصرف المركزي أكدت أنه لن يمول الكهرباء إلا إذا أمنت شركة كهرباء لبنان ليرات لبنانية تشتري بموجبها الدولار من منصة صيرفة وفق معادلة يضعها حاكم المركزي، علما ان المعادلة الموجودة حاليا بالنسبة لدولار الكهرباء هي سعر صيرفة plus 20%.ولفتت هذه المصادر الى أنه إذا طبقت وزارة الطاقة ومعها الحكومة ,الشروط التي وضعها البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، كانشاء الهيئة الناظمة واجراء التدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان بالاضافة الى تصحيح الأسعار، فسيكون عندها مصرف لبنان مستعدا للتمويل أيضا.