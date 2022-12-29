مرة جديدة القطاع الخاص يحمي موظفيه من الضرائب المجحفة

ها هي مشكلة الضرائب على الدخل بالدولار تسلك طريقها نحو الحل، فالهيئات الإقتصادية توصلت الى آلية جديدة لاحتساب الضرائب، تحمي الموظف، وتؤمن المداخيل لخزينة الدولة.
وفق الآلية السابقة، وعلى سبيل المثال، اذا كان أحد الموظفين يتقاضى راتبا بالدولار بمعدل 1500$ شهريا، يدفع ربع راتبه كضريبة دخل على سعر منصة صيرفة الحالي اي 38 الف ليرة ،ما يوازي ١٧١ مليون ليرة سنويا.
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