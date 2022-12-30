تجار المرض يبتزون مرضى المناعة

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كان يمكن للطفل جورجيو المصاب بالسرطان أن يقع ضحية تجار أدوية الموت، كما حصل مع اربعة اطفال دخلوا احد المستشفيات لتلقي العلاج الكيميائي في 29 تشرين الاول الى أن ارتفعت حرارتهم بشكل ملحوظ ، أاجري رزع للدم وآخر لقارورة دواء المناعة ميتوتريكسات الذي يحقن في العروق، فتبين وجود الباكتيريا نفسها في الزرعين، ما حسم للاطباء أن مصدر البكتيريا هو هذا الدواء وابلغوا وزارة الصحة.الطاقم الطبي يؤكد أن الدواء مصدره الهند ومن أمّنه هم الاهل وليس المستشفى، علما أن الطبخة المسجلة لدى وزارة الصحة هي من اوروبا.