صيرفة تنشط في أكثرية المصارف وترقب لرقم التداول

ترقب لسعر الدولار في السوق الموازي بعد عطلة الأعياد

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LBCI News Lebanon

في عطلة رأس السنة فقط بنك الموارد وبنك MEAB فتحا أبوابهما للمواطنين للقيام بعمليات شراء دولار عبر منصة صيرفة من دون سقوف وبسعر ٣٨ ألف ليرة للدولار الواحد.



المصارف التي ستفتح أبوابها ستنخرط بأكثريتها الساحقة في قرار مصرف لبنان، وكل منها إتخذ التدابير التي يراها مناسبة لجهة سقف العمليات وما إذا كانت ستقتصر على زبائنها أم ستوسعها بشروط.

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