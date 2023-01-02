تقارير نشرة الاخبار
02 كانون الثاني 2023 - 14:28
Back

صيرفة تنشط في أكثرية المصارف وترقب لرقم التداول

ترقب لسعر الدولار في السوق الموازي بعد عطلة الأعياد Lebanon, news ,lbci ,أخبار مال, السوق الموازي,دولار ,ترقب لسعر الدولار في السوق الموازي بعد عطلة الأعياد
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في عطلة رأس السنة فقط بنك الموارد وبنك MEAB فتحا أبوابهما للمواطنين للقيام بعمليات شراء دولار عبر منصة صيرفة من دون سقوف وبسعر ٣٨ ألف ليرة للدولار الواحد.

المصارف التي ستفتح أبوابها ستنخرط بأكثريتها الساحقة في قرار مصرف لبنان، وكل منها إتخذ التدابير التي يراها مناسبة لجهة سقف العمليات وما إذا كانت ستقتصر على زبائنها أم ستوسعها بشروط.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً