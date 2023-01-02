الإصلاحات معلقة وصندوق النقد ينتظر

بنود إصلاحية يؤمل تنفيذها عام ٢٠٢٣ لتوقيع برنامج إنقاذي مع صندوق النقد

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LBCI News Lebanon

في شهر نيسان من العام ٢٠٢٢ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي وفيه أن الصندوق يقدم مساعدة للبنان بقيمة ٣ مليار دولار على ٤ سنوات ولكنها مشروطة بتنفيذ برنامج إصلاحي وخطة تعاف.



تمرير الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد صعب جدا ولم يتحقق منها في العام ٢٠٢٢ سوى تخفيف القيود المتعلقة بالسرية المصرفية..

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