الإصلاحات معلقة وصندوق النقد ينتظر

في شهر نيسان من العام ٢٠٢٢ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي وفيه أن الصندوق يقدم مساعدة للبنان بقيمة ٣ مليار دولار على ٤ سنوات ولكنها مشروطة بتنفيذ برنامج إصلاحي وخطة تعاف.
تمرير الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد صعب جدا ولم يتحقق منها في العام ٢٠٢٢ سوى تخفيف القيود المتعلقة بالسرية المصرفية..
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