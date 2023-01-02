بين بكركي والحزب.. هم واحد

في الشكل، ليس مستغربا ان يقوم وفد من حزب الله يتقدمه رئيس المجلس السياسي السيد ابرهيم امين السيد بزيارة بكركي لمعايدة البطريرك الراعي بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. كما ان الحزب وبحسب اوساطه ليس بوارد مقاربة اي ملف خلافي مع بكركي.
الجديد في زيارة هذا العام ان كلا الطرفين اعادا ترتيب ادارة العلاقة والاختلاف فيما بينهما على مستوى مقاربة الازمة على اختلاف مستوياتها. وما دار في اللقاء عكس ذلك بوضوح.
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