تقارير نشرة الاخبار
02 كانون الثاني 2023 - 14:15
Back

بين بكركي والحزب.. هم واحد

وفد من حزب الله في بكركي... فما هي الملفات التي طُرحت؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بكركي,حزب الله ,وفد من حزب الله في بكركي... فما هي الملفات التي طُرحت؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في الشكل، ليس مستغربا ان يقوم وفد من حزب الله يتقدمه رئيس المجلس السياسي السيد ابرهيم امين السيد بزيارة بكركي لمعايدة البطريرك الراعي بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. كما ان الحزب وبحسب اوساطه ليس بوارد مقاربة اي ملف خلافي مع بكركي.

الجديد في زيارة هذا العام ان كلا الطرفين اعادا ترتيب ادارة العلاقة والاختلاف فيما بينهما على مستوى مقاربة الازمة على اختلاف مستوياتها. وما دار في اللقاء عكس ذلك بوضوح. 
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً