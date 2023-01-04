قنبلة موقوتة في الناعمة

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لا تتوقف المشاكل الاجتماعية في الدولة العاجزة ماليا.يوم الثلاثاء قررت الشركة الملزمة أعمال صيانة مطمر الناعمة التوقف عن العمل، ما يعني وقف اعمال تنفيس الغازات المنبعثة من النفايات المطمورة التي تتم عبر هذه الانابيب او ما يعرف بالنفاسات، ثم تصل عبر جور الى قساطل موصولة بما يعرف بالحراقات حيث يتم حرق الغازات على درجة حرارة مرتفعة جدا.