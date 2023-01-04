تقارير نشرة الاخبار
04 كانون الثاني 2023 - 14:40
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محروقات العراق تتعثر وفياض يبحث عن حل

التباين السياسي حول ملف الكهرباء يرجىء شحنة الفيول العراقية.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار شحنة الفيول العراقية, ملف الكهرباء,التباين السياسي,التباين السياسي حول ملف الكهرباء يرجىء شحنة الفيول العراقية..
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Lebanon News
طلبت المديرية العامة للنفط من الشركة العمانية للنفط التي تتولى نقل المحروقات العراقية إلى لبنان لصالح كهرباء لبنان أن تؤخر إرسال السفن إلى لبنان بانتظار أن يعاد تجديد رسالة الضمانات المالية لسداد القيمة الإجمالية لمليون طن من زيت النفط والبالغة ٤٣٧ مليون دولار.

تجديد رسالة الضمانات هذه ينتظر البت بموضوع إبرام اتفاقية العقد مع العراق في مجلس النواب وهذا ما تطالب به وزارة المال، كما تطالب برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
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