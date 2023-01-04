محروقات العراق تتعثر وفياض يبحث عن حل

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طلبت المديرية العامة للنفط من الشركة العمانية للنفط التي تتولى نقل المحروقات العراقية إلى لبنان لصالح كهرباء لبنان أن تؤخر إرسال السفن إلى لبنان بانتظار أن يعاد تجديد رسالة الضمانات المالية لسداد القيمة الإجمالية لمليون طن من زيت النفط والبالغة ٤٣٧ مليون دولار.تجديد رسالة الضمانات هذه ينتظر البت بموضوع إبرام اتفاقية العقد مع العراق في مجلس النواب وهذا ما تطالب به وزارة المال، كما تطالب برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.