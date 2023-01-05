أجهزة سكانر للكشف عن الممنوعات في مطار بيروت

اجهزة في المطار تساعد في كشف الممنوعات.. بوجه المزاعم الإسرائيلية

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LBCI News Lebanon

قبيل بداية موسم الأعياد، عاد مطار بيروت الدولي إلى واجهة الإهتمام من بوابة المزاعم الإسرائيلية عن محاولات إيرانية لتهريب أسلحة من خلاله عبر رحلات مدنية، وسط تحذيرات إسرائيلية من استهدافه لإحباط عمليات تهريب الأسلحة المزعومة.



هذه المزاعم، قابلتها مبادرة لوضع اجهزة في المطار تساعد في كشف الممنوعات. وفي هذا الإطار أتى اعلان وزير الأشغال علي حمية عن إستبدال آلات المسح الضوئي بأخرى أحدث منها قدمتها الحكومة الألمانية كهبة للمطار.

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