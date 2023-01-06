تقارير نشرة الاخبار
06 كانون الثاني 2023 - 14:13
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الـLBCI عند الحدود الشرقية...من هنا هرب المطلوبون الى سوريا

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Lebanon News
متى كانت الحدود متداخلة بين دولتين لا يمكن للتهريب ان يضبط بشكل كامل وها نحن نتحدث اليوم عن تهريب المطلوبين للعدالة الى سوريا عبر الحدود الشرقية . 
الى هذه الحدود انتقلت الـLBCI هناك تتداخل بلدات لبنانية مع اخرى سورية  كحوش السيد علي التي يقع جزء منها في الاراضي اللبنانية واخر في الاراضي السورية يمكن الوصول منها الى ربلة السورية.
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