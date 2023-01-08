مشروع طاقة شمسية في مستشفى سبلين الحكومي... و15 مستشفى حكوميا على خطاه

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في آب ٢٠٢١، وبعدما أعلن القطاع الاستشفائي حجم المعاناة التي يعيشها بسبب اشتداد أزمة كورونا وما رافقها من أزمة اقتصادية وغلاء للمحروقات، أكد عدد من المستشفيات عدم قدرتهم على استقبال المرضى ما عدا الحالات الطارئة ومن بين هذه المستشفيات، مستشفى سبلين الحكومي الذي تم تزويده وقتها بخط كهربائي دائم، من محطة سبلين التي تتغذى من مؤسسة كهرباء لبنان.ولكن هذا الخط لا يلبي الحاجة، اذ يخدم لبضع ساعات يوميا، ليكون الإعتماد الكامل على المولدات لتسيير أمور المستشفى.هذا حال مستشفى سبلين قبل كانون الثاني ٢٠٢٣، ولكن اليوم وبعد تركيب ٢٣٠ لوح طاقة شمسية على سطحه، ها هو يأخذ جرعة أوكسجين جديدة.