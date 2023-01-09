بلبلة في صيرفة

بلبلة في السوق المالي…

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LBCI News Lebanon

يوم الأحد إتصل مدير في المصرف المركزي بالمصارف، طالبا منها ابتداء من الاثنين أن تلتزم بسقف مئة مليون ليرة شهريا لتحويلها إلى دولار وفق سعر منصة صيرفة أي ٣٨ ألف ليرة، وأن يكون هذا الأمر محصورا بالأفراد فقط.



وقالت المعلومات إن هذا القرار كان منسقا مع وزير المال يوسف خليل، لا سيما بعدما تبين أن دولارات دخلت من خارج لبنان من أجل تحويلها إلى الليرة وفق سعر السوق، واستخدام هذه الليرات في شراء دولار وفق سعر صيرفة، وتحقيق أرباح في عملية مضاربة واضحة.

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