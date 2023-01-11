في الإضرابات... عدد من أساتذة الكونسرفتوار

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منذ الثالث من الشهر الحالي عادت رابطة الهيئة التعليمية في المعهد الوطني العالي للموسيقى لإضرابها المفتوح بعد تعليقه لفترة.. مطالبةً إدارة الكونسرفتوار بإنصاف أساتذة هذا الصرح الثقافي، الذين باتت رواتبهم لا تساوي شيئاً في ظل التدني الكبير لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.250 أستاذ موسيقى متعاقدون في المعهد الوطني للموسيقى، يتقاضى الأستاذ الأعلى رتبة بينهم كبدل على الساعة 22 ألف و500 ليرة، وينخفض هذا الرقم الى 13 ألف و50 ليرة للمدرّس الأقل رتبة.