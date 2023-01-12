أجور القطاع الخاص... إلى الزيادة در فماذا عن مراسيمها؟

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أربعة إجتماعات عقدت سرًا بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام بهدف تحسين وضع الموظفين في القطاع الخاص وانتهت إلى الإتفاق التالي:- رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٤ ملايين و٥٠٠ ألف ليرة- رفع قيمة بدل النقل اليومي من ٩٥٠٠٠ إلى ١٢٥٠٠٠ ليرة- مضاعفة التعويضات العائلية ٣ مرات عما كانت عليه أي ١٨٠ ألف ليرة للزوجة بدلًا من ٦٠ ألف ليرة و ١٠٠ ألف ليرة لكل ولد بدلًا من ٣٣٠٠٠ ليرة.هذا بالإضافة إلى مضاعفة المنح المدرسية ٣ مرات أي ٣ ملايين ليرة بدلًا من مليون لكل تلميذ في التعليم الرسمي المدرسي والجامعي و٦ ملايين ليرة بدلًا من مليوني ليرة لكل تلميذ في التعليم الخاص أكان في المدرسة أم في الجامعة.