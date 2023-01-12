تقارير نشرة الاخبار
12 كانون الثاني 2023 - 14:30
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أجور القطاع الخاص... إلى الزيادة در فماذا عن مراسيمها؟

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Lebanon News
أربعة إجتماعات عقدت سرًا بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام بهدف تحسين وضع الموظفين في القطاع الخاص وانتهت إلى الإتفاق التالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٤ ملايين و٥٠٠ ألف ليرة 
- رفع قيمة بدل النقل اليومي من ٩٥٠٠٠ إلى ١٢٥٠٠٠ ليرة 
- مضاعفة التعويضات العائلية ٣ مرات عما كانت عليه أي ١٨٠ ألف ليرة للزوجة بدلًا من ٦٠ ألف ليرة و ١٠٠ ألف ليرة لكل ولد بدلًا من ٣٣٠٠٠ ليرة. 
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هذا بالإضافة إلى مضاعفة المنح المدرسية ٣ مرات أي ٣ ملايين ليرة بدلًا من مليون لكل تلميذ في التعليم الرسمي المدرسي والجامعي و٦ ملايين ليرة بدلًا من مليوني ليرة لكل تلميذ في التعليم الخاص أكان في المدرسة أم في الجامعة.
 
 
 
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