تقارير نشرة الاخبار
13 كانون الثاني 2023 - 14:05
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عبد اللهيان في بيروت: لا نتدخل في الشؤون اللبنانية

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Lebanon News
في العلن لم تخرج زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن العناوين والمواقف الإيرانية العامة تجاه الوضع في لبنان والمنطقة، ولكن مصادر متابعة للزيارة أكدت أنه حمل رسالة لثنائي أمل وحزب الله تتعلق تحديدا بالوضع اللبناني، علما أن عبد اللهيان إلتقى في الساعات الماضية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
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