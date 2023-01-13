عبد اللهيان في بيروت: لا نتدخل في الشؤون اللبنانية

وزير الخارجية الايرانية في بيروت

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LBCI News Lebanon

في العلن لم تخرج زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن العناوين والمواقف الإيرانية العامة تجاه الوضع في لبنان والمنطقة، ولكن مصادر متابعة للزيارة أكدت أنه حمل رسالة لثنائي أمل وحزب الله تتعلق تحديدا بالوضع اللبناني، علما أن عبد اللهيان إلتقى في الساعات الماضية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

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