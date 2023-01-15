تقارير نشرة الاخبار
15 كانون الثاني 2023 - 14:26
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بريح... قطوع ومرق!

محاولة فتنة في بريح الشوفية تم تدراكها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشوف,بريح ,محاولة فتنة في بريح الشوفية تم تدراكها
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Lebanon News
صباح الخامس والعشرين من كانون الأول، استيقظت عائلات عدة في بريح الشوفية على مفاجئة من نوع مريب لم تكن سارة لكثر!

رسوم باللون الأحمر بشكل جماجم على جدران وأبواب أكثر من ثلاثة منازل لأسر مسيحية تحيط بكنيسة مار جرجس ليلة الميلاد.

أهالي بلدة بريح بمختلف طوائفهم تداركوا الواقعة، إلا أن بعض التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي غمزت من زاوية الفتنة وأتت على ذكر قصص التهجير في مقابل أخرى سارعت لدرء الفتنة!
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