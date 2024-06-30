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تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال

تقارير نشرة الاخبار
2024-06-30 | 13:21
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تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
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تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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