الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بريطانيا تنتخب وحظوظ العمال مرتفعة

رنيم بو خزام الكاتب: رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-04 | 13:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بريطانيا تنتخب وحظوظ العمال مرتفعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بريطانيا تنتخب وحظوظ العمال مرتفعة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

تنتخب

وحظوظ

العمال

مرتفعة

LBCI التالي
هذا ما تقوله آخر أرقام إستطلاعات الرأي قبل الصمت الإنتخابي اليوم في إيران
تحضيرات احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي على قدم وساق ومبادرات جديدة لإحياء ذكراه
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:17

رئيس وزراء إثيوبيا يتهم هيئات حقوق الإنسان في بلاده بأنها "مختطفة" من أجانب

LBCI
آخر الأخبار
14:11

الوكالة الوطنية: إصابة مواطنة إثر استهداف الجيش الاسرائيلي منزلها في شبعا

LBCI
أخبار لبنان
14:10

حمية التقى في الرباط نظيره المغربي... وهذا ما تم بحثه

LBCI
فنّ
14:10

"هذا ما أقوم به حاليا"... ما الجديد الذي كشف عنه لطفي لبيب للـLBCI خلال مهرجان الزمن الجميل؟ (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:57

رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest

LBCI
رياضة
13:50

التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:52

استئناف امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في الكونسرفتوار الوطني

LBCI
منوعات
2024-07-03

في لحظات مرعبة... ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا: ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-07-03

بين الجهود الدبلوماسية واحتمال الحرب... تدريبات للواء جديد في الجيش الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-23

عطية لـ"جدل": ميقاتي سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل بشأن المدرسة الحربية على أمل التوصل إلى اتفاق بين قائد الجيش ووزير الدفاع وهذا الموضوع انساني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:57

رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest

LBCI
رياضة
13:50

التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

وسط أجواء سياسية مشحونة... فرنسا تستعد لخوض انتخابات حاسمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:00

بعد إعلانها الخبر الكبير... نجوى كرم تُشارك متابعيها تفاصيل فستان زفافها (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:56

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لو كان هدف حزب الله تحرير فلسطين فعلًا لدخل مع حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول

LBCI
منوعات
16:58

أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!

LBCI
رياضة
12:26

لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
15:47

الجميّل: لو كان هدف الحزب تحرير فلسطين لدخل مع حماس في 7 تشرين الأول وباسيل آخر من يحق له التنظير

LBCI
منوعات
08:27

بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:56

سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا

LBCI
خبر عاجل
04:19

التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More