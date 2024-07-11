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اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر

تقارير نشرة الاخبار
2024-07-11 | 13:35
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اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
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اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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