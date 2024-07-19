"الزراعة" تطلق خطة تطوير قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

اطلقت وزارة الزراعة خطة تطوير قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في حفل اقيم في السرايا برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد انه من المفيد العمل على استدامة هذا القطاع عبر دعوة كل دول المنطقة للشراكة بين القطاعات والاستثمارات في لبنان.



وقال: "اننا على ثقة بإمكانية التكامل في ما خص الأمن الغذائي العربي بين لبنان وسائر الدول الصديقة في المنطقة."