الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة قصفت أهدافا عسكرية لجماعة الحوثي في منطقة ميناء الحديدة باليمن.



ولفت الجيش الاسرائيلي إلى أن الهجوم جاء ردا على مئات الهجمات التي نُفذت ضد إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.

وفي السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أننا "قصفنا أهدافا للحوثيين ردا على مقتل مواطن إسرائيلي"، مشددا على أننا "سنظل نقصفهم في أي مكان عند الضرورة".