الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء وطني فلسطيني جامع في بكين الاحد والاثنين وهذه النقاط على طاولة البحث
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-20 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
لقاء وطني فلسطيني جامع في بكين الاحد والاثنين وهذه النقاط على طاولة البحث
0
min
لقاء وطني فلسطيني جامع في بكين الاحد والاثنين وهذه النقاط على طاولة البحث
لقاء وطني فلسطيني جامع في بكين الاحد والاثنين وهذه النقاط على طاولة البحث
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
حماس
فتح
بكين
التالي
عشيّة عيد القديس شربل.. يوم للصّلاة من أجل السّلام في لبنان
طريقة اختيار الحزب الديموقراطي لمرشحٍ آخر إذا تم الأمر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:35
الجيش الإسرائيلي: وردتنا أنباء عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات ونتحرى الأمر
آخر الأخبار
16:35
الجيش الإسرائيلي: وردتنا أنباء عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات ونتحرى الأمر
0
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية
0
آخر الأخبار
15:56
قناة المسيرة: إصابة 80 شخصا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على الحديدة باليمن
آخر الأخبار
15:56
قناة المسيرة: إصابة 80 شخصا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على الحديدة باليمن
0
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اطباء لبنان يعودون تدريجيا عن الهجرة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اطباء لبنان يعودون تدريجيا عن الهجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
٧٠٠ طالب تخرجوا من الجامعة العربية المفتوحة في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:59
٧٠٠ طالب تخرجوا من الجامعة العربية المفتوحة في بيروت
0
رياضة
13:55
البادل وسيلة لتقديم الدعم الانساني
رياضة
13:55
البادل وسيلة لتقديم الدعم الانساني
0
رياضة
13:53
منتخب لبنان للرجال للتوتش رغبي يكمل مسيرته في بطولة العالم
رياضة
13:53
منتخب لبنان للرجال للتوتش رغبي يكمل مسيرته في بطولة العالم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-08
عملية اسرائيلية في وسط غزة والنتيجة..
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-08
عملية اسرائيلية في وسط غزة والنتيجة..
0
صحف اليوم
2024-07-19
خيار إضراب موظفي الطيران المدني لم يسحب من التداول (الأخبار)
صحف اليوم
2024-07-19
خيار إضراب موظفي الطيران المدني لم يسحب من التداول (الأخبار)
0
آخر الأخبار
2024-04-20
تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة الوزاني
آخر الأخبار
2024-04-20
تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة الوزاني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اطباء لبنان يعودون تدريجيا عن الهجرة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اطباء لبنان يعودون تدريجيا عن الهجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
٧٠٠ طالب تخرجوا من الجامعة العربية المفتوحة في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:59
٧٠٠ طالب تخرجوا من الجامعة العربية المفتوحة في بيروت
0
رياضة
13:55
البادل وسيلة لتقديم الدعم الانساني
رياضة
13:55
البادل وسيلة لتقديم الدعم الانساني
0
رياضة
13:53
منتخب لبنان للرجال للتوتش رغبي يكمل مسيرته في بطولة العالم
رياضة
13:53
منتخب لبنان للرجال للتوتش رغبي يكمل مسيرته في بطولة العالم
0
رياضة
13:50
والد بطلة الرماية راي باسيل يتحدث للـLBCI عن نجاح ابنته
رياضة
13:50
والد بطلة الرماية راي باسيل يتحدث للـLBCI عن نجاح ابنته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لقاء وطني فلسطيني جامع في بكين الاحد والاثنين وهذه النقاط على طاولة البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لقاء وطني فلسطيني جامع في بكين الاحد والاثنين وهذه النقاط على طاولة البحث
0
رياضة
13:47
راي باسيل تسعى للمجد بمشاركتها الاولمبية الرابعة متسلحة بدعم الشعب اللبناني
رياضة
13:47
راي باسيل تسعى للمجد بمشاركتها الاولمبية الرابعة متسلحة بدعم الشعب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الجهود المبذولة في إسرائيل لبلورة صيغة معدلة لمقترح صفقة الاسرى... فشلت
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الجهود المبذولة في إسرائيل لبلورة صيغة معدلة لمقترح صفقة الاسرى... فشلت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في ليلة عيد مار شربل الآلاف يزورون بقاعكفرا والصلاة موحّدة من اجل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في ليلة عيد مار شربل الآلاف يزورون بقاعكفرا والصلاة موحّدة من اجل لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:26
قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني
خبر عاجل
15:26
قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني
2
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
3
خبر عاجل
15:04
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)
خبر عاجل
15:04
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)
4
منوعات
05:52
"احتفظ بصور الأميرة كايت"... هذا هو البحث الأخير المثير للاشمئزاز الذي أجراه مطلق النار على ترامب قبل وفاته!
منوعات
05:52
"احتفظ بصور الأميرة كايت"... هذا هو البحث الأخير المثير للاشمئزاز الذي أجراه مطلق النار على ترامب قبل وفاته!
5
آخر الأخبار
17:23
وزير الدفاع الأميركي: على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأميركيين
آخر الأخبار
17:23
وزير الدفاع الأميركي: على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأميركيين
6
منوعات
12:27
أصيبت بالقيء المتكرر وآلام شديدة في المعدة لمدة سنتين... ما استخرجه الأطباء من أمعائها صادم!
منوعات
12:27
أصيبت بالقيء المتكرر وآلام شديدة في المعدة لمدة سنتين... ما استخرجه الأطباء من أمعائها صادم!
7
منوعات
05:18
"المعتدي علي موجود بين الحضور"... ملكة جمال كنساس تفجر حقيقة صادمة خلال خطاب قبولها كفائزة! (فيديو)
منوعات
05:18
"المعتدي علي موجود بين الحضور"... ملكة جمال كنساس تفجر حقيقة صادمة خلال خطاب قبولها كفائزة! (فيديو)
8
منوعات
14:33
"الموت كان أمرًا رائعًا"... توفي لمدة 45 دقيقة وتم وضعه في كيس الجثث: خيروني ولهذا السبب عدت!
منوعات
14:33
"الموت كان أمرًا رائعًا"... توفي لمدة 45 دقيقة وتم وضعه في كيس الجثث: خيروني ولهذا السبب عدت!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More