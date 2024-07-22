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صرخات عائلات الأسرى تطالب بصفقة أسرى ونتنياهو غير آبه

تقارير نشرة الاخبار
2024-07-22 | 13:34
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صرخات عائلات الأسرى تطالب بصفقة أسرى ونتنياهو غير آبه
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صرخات عائلات الأسرى تطالب بصفقة أسرى ونتنياهو غير آبه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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