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في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
الكاتب:
إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-24 | 13:49
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في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
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في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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