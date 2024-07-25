التطورات في دار الفتوى بين دريان وأبو فاعور

حضرت اخر التطورات في دار الفتوى بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب وائل ابو فاعور الذي شدد على اهمية الحوار ليس فقط حول مسألة الرئاسة بل حول الشؤون الوطنية المطروحة.

وأكد أبو فاعور أنه يفترض بنا كلبنانيين أن نبحث بما يجمع بيننا، وفيما يمكن أن يقودنا إلى أفضل موقع ممكن في مصائرنا الوطنية.



كما أكد أهمية الحوار ليس فقط حول مسألة الرئاسة بل حول كل الشؤون الوطنية المطروحة، معتبرا أننا رغم كل هذه المخاطر ورغم ما يجري في الجنوب نحن في الداخل نتضور جوعا ونتضور فراغا ونتضور أزمة اقتصادية وشغور في كل المؤسسات.



وأمل بو فاعور أن "ننصرف جميعا كلبنانيين إلى بعض الحكمة في مقاربة أمورنا، الحوار بدل التراشق، والبحث عن المشترك بدل الاشتباكات السياسية المفتوحة في هذه الظروف الصعبة".



