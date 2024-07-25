الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي

تقارير نشرة الاخبار
2024-07-25 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

القداسة

والإيمان...

قديسون

وطوباويون

القرون

الأولى

آخرهم

البطريرك

الدويهي

LBCI التالي
التطورات في دار الفتوى بين دريان وأبو فاعور
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:25

واشنطن تحضّ إسرائيل على تمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
17:21

إسرائيل قلقة من "تهديدات إرهابية محتملة" لرياضييها وسياحها خلال أولمبياد باريس

LBCI
آخر الأخبار
17:03

أكسيوس عن مصادر: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين

LBCI
آخر الأخبار
16:31

مصادر أمنية لرويترز: 4 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

جعجع: ثلاثية بري الجديدة لانتخاب رئيس تعني تطيير الانتخابات الرئاسية

LBCI
منوعات
06:59

نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!

LBCI
أخبار دولية
17:25

واشنطن تحضّ إسرائيل على تمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:30

اكتشاف مذهل... العلماء يعثرون على "كنز ثمين" في كوكب عطارد!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

اجواء البعثة اللبنانية من باريس قبل يوم من انطلاق الالعاب الاولمبية

LBCI
أخبار دولية
13:22

نتنياهو في الكونغرس.. ترحيب في الداخل ورفض في الخارج

LBCI
أخبار دولية
13:19

بايدن ونتنياهو والبيت الأبيض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:37

وزارة الدفاع ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

LBCI
فنّ
03:41

معجبة تقتحم المسرح خلال حفل جوزيف عطيّة: شاهدوا رد فعله المذهل! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:00

"تقبري قلبي يا بابا"... لقاء مؤثر يجمع طوني عيسى بابنته بعد عودته من السفر! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:59

نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!

LBCI
أخبار دولية
10:06

قائد سلاح الجو الإسرائيليّ: الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط أيضًا لـ"حزب الله"

LBCI
منوعات
04:00

ما السبب وراء عدم ابتسامة الأشخاص في الصور قديما؟ (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:16

درجات الحرارة تلامس الـ35 في اليومين المقبلين

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف 25/07/2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More