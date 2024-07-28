الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في حفل تتويج ملكة جمال لبنان... رسالة من المرأة إلى المرأة

تقارير نشرة الاخبار
2024-07-28 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في حفل تتويج ملكة جمال لبنان... رسالة من المرأة إلى المرأة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في حفل تتويج ملكة جمال لبنان... رسالة من المرأة إلى المرأة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

تتويج

لبنان...

رسالة

المرأة

المرأة

LBCI التالي
إليكم نتائج الفرق اللبنانية حتى الآن في أولمبياد باريس
إجتماع للجنة الوزارة المؤقتة يترأسها نتنياهو اليوم... هذه أجواء الجانب الإسرائيلي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:22

حصة الجنوب من الإستهدافات تضاعفت

LBCI
أخبار لبنان
13:19

الولايات المتحدة حمّلت حزب الله مسؤولية الهجوم الصاروخيّ

LBCI
أخبار لبنان
12:56

وزارة الخارجية الأردنية تحذّر من التصعيد الخطير في الجنوب: للالتزام بقرار مجلس الأمن ١٧٠١

LBCI
آخر الأخبار
12:49

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية من مسيرة على بلدة الخيام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:24

إليكم نتائج الفرق اللبنانية حتى الآن في أولمبياد باريس

LBCI
أخبار دولية
08:13

إجتماع للجنة الوزارة المؤقتة يترأسها نتنياهو اليوم... هذه أجواء الجانب الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

من صناعة التيجان لمسابقة ملكة جمال الكون الى مسابقة ملكة جمال لبنان... مجوهرات معوض فخر الصناعة اللبنانية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تطور أمني بارز في الجولان المحتل... وآبار الغاز الإسرائيلية تدخل مرمى مسيرات "حزب الله" لأول مرة منذ طوفان الأقصى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:07

المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: الولايات المتحدة تندد بالهجوم الصاروخي على قرية درزية بالجولان

LBCI
آخر الأخبار
02:35

رويترز: وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن حزب الله مسؤول بوضوح عن الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

البطريرك الدويهي من مكرم الى طوباوي فقديس: هذه مراحل درب القداسة!

LBCI
أخبار دولية
06:45

بلينكن: "كل المؤشرات" تدل على أن حزب الله أطلق الصاروخ على الجولان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:24

إليكم نتائج الفرق اللبنانية حتى الآن في أولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

في حفل تتويج ملكة جمال لبنان... رسالة من المرأة إلى المرأة

LBCI
أخبار دولية
08:13

إجتماع للجنة الوزارة المؤقتة يترأسها نتنياهو اليوم... هذه أجواء الجانب الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:20

الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد

LBCI
أخبار لبنان
04:38

أبو الحسن للـLBCI: اسرائيل المستفيدة من حادث مجدل شمس المريب بتوقيته وشكله

LBCI
أخبار دولية
03:37

بعد حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل... هذه هي آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
02:59

خامنئي ينصّب بزشكيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات

LBCI
أخبار دولية
17:12

تطور أمني بارز في الجولان المتحل... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
15:56

نتنياهو: "حزب الله" سيدفع ثمنا غاليا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
15:58

"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!

LBCI
موضة وجمال
17:53

والدا ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا وجها رسالة مؤثرة لابنتهما عبر شاشة الـLBCI... وهذا ما قالاه (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:36

ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024

LBCI
موضة وجمال
16:45

ندى كوسا ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2024!

LBCI
خبر عاجل
09:59

تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...

LBCI
موضة وجمال
16:08

من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟

LBCI
موضة وجمال
17:30

إليكم لحظة إعلان فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
17:15

في أول تصريح لها بعد انتخابها ملكة جمال لبنان 2024... ندى كوسا: هذه هي قضيتي وهذا ما أتمناه! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More